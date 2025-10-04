व्हिडिओ | Videos

Nilesh Ghaiwal चे पाय खोलात, ज्याच्या मदतीनं परदेशात पळाला त्याचा भंडाफोड? | Pune News | Gang Crime | Sakal News

Nilesh Ghaiwal गँगमधल्या पोरांच्या कारनाम्यांमुळे पुण्याचा सराईत गुंड निलेश घायवळ अडचणीत; पोलिस कारवाईनंतर युरोपात फरार झालेल्या घायवळचे एकापेक्षा एक फसवे व्यवहार आणि गुन्हेगारी कारनामे आता उघडकीस..

गँगमधल्या पोरांच्या कारनाम्यामुळं पुण्यातल्या सराईत गुंड निलेश घायवळ आता पुरता अडकलाय. त्याच्यावर आणि त्याच्या गँगवर मकोका अंतर्गत कारवाई करण्यात आली आहे. यानंतर घायवळ युरोपात फरार झालाय. बनावट कागदपत्रांच्या मदतीनं ९० दिवसांच्या व्हिसावर घायवळनं भारतातून पळ काढलाय. पण आता घायवळचे एकापेक्षा एक फ्रॉड समोर येत आहेत. त्याच्या या कारनाम्यांमुळे पुण्यासोबत अहिल्यानगर पोलिसांच्याही नाकी नऊ आल्यात. एकंदरीत कोणते कारनामे उघड झालेत पाहा या व्हिडीओच्या माध्यमातून..

