Pune News: राष्ट्रवादीच्या Ulhas Tupeचा टोळीसोबत मिळून शिवसैनिक Deepak Kalal वर जीवघेणा हल्ला | Sakal News

पुण्यात पुन्हा एकदा राजकीय हिंसाचाराची घटना समोर आली असून, राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते उल्हास तुपे यांच्यावर शिवसेनेच्या कार्यकर्त्यावर हल्ला केल्याचा गंभीर आरोप करण्यात आला आहे. शिवसेनेचे हडपसर उपसंघटक दीपक कुलाळ यांच्यावर स्कॉर्पिओ वाहन अंगावर घालत आणि दगडफेक करत जीवे मारण्याचा प्रयत्न करण्यात आल्याचा दावा कुलाळ यांनी केला आहे. कुलाळ यांच्या म्हणण्यानुसार, उल्हास तुपे हे चाळीस ते पन्नास जणांच्या टोळीसह विठ्ठलराव तुपे नाट्यगृह परिसरात आले आणि त्यांच्यावर हल्ला केला. या हल्ल्यात दगडफेक करण्यात आली असून, सोबतच्या काही जणांनी शस्त्रांचा वापर केल्याचाही आरोप करण्यात आला आहे. या घटनेत दीपक कुलाळ जखमी झाले असून, त्यांना उपचारासाठी रुग्णालयात दाखल करण्यात आले आहे. दरम्यान, ही घटना हडपसर येथील विठ्ठलराव तुपे नाट्यगृह परिसरात घडली असून, याप्रकरणी हडपसर पोलिसांनी तपास सुरू केला आहे. आरोपींविरोधात गुन्हा दाखल करण्याची प्रक्रिया सुरू असून, घटनेमुळे परिसरात तणावाचे वातावरण निर्माण झाले आहे.