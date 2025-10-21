व्हिडिओ | Videos

Pune News: किरकोळ कारणातून पुरुषांची महिलेला मारहाण | Ajit Pawar | Chandrakant Patil | Sakal News

Pune News: पुण्यातील हवेली तालुक्यात किरकोळ वादातून एका महिलेला तीन पुरुषांकडून जबर मारहाण; व्हिडिओ व्हायरल झाल्यानंतर पुणे पोलिस सुमोटो कारवाई करू शकतात..

पुण्यातील हवेली तालुक्यातील वाडेबोल्हाईमधील एका महिलेला तीन पुरुषांनी रस्त्यावादातून बेदम मारहाण केली. महिला शेतात काम करत असताना तिला मारहाण झेलली असून, हा प्रकार तात्पुरत्या वादातून उफाळला. तुकाराम कामठे, योगेश कामठे, गणेश कामठे आणि मनोज कामठे यांच्याकडून मारहाण झाल्याचे समोर आले. सध्या या घटनेची कोणतीही पोलीस तक्रार नोंदलेली नसली तरी, व्हायरल व्हिडिओनंतर पुणे पोलिस सुमोटो कारवाई करू शकतात.

सकाळ+ चे सदस्य व्हा

ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!

शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.

Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.

Loading content, please wait...
Chandrakant Patil
Ajit Pawar
pune
Sakal Newspaper
Sakal Media Group

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com