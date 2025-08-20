व्हिडिओ | Videos

Pune Rain News: जोरदार पावसामुळे पुणेकरांचे हाल, खडकवासल्यातून विसर्ग वाढवल्याने एकता नगरमध्ये पाणी | Monsoon News | Sakal News

Pune News: पुण्यात मुसळधार पावसाने जनजीवन विस्कळीत, सिंहगड रोडवरील आनंद नगर आणि एकता नगर परिसरात ओढ्याच्या बॅकवॉटरमुळे सोसायट्या जलमय, खडकवासला धरणातून मुठा नदीत वाढलेल्या विसर्गामुळे भीतीचे वातावरण, महापालिका आणि अग्निशमन दल तातडीच्या कारवाईसह सज्ज..

पुणे शहरात मुसळधार पावसाने अक्षरशः हाहाकार माजवला आहे. सिंहगड रस्त्यावरील आनंद नगर परिसरातील एकता नगर येथे ओढ्याचे बॅकवॉटर शिरल्याने अनेक सोसायटीमध्ये पाणी घुसले. अचानक आलेल्या या पाण्यामुळे नागरिकांमध्ये भीतीचे वातावरण निर्माण झाले असून परिस्थिती हाताळण्यासाठी पुणे महानगरपालिका आणि अग्निशमन दलाने तातडीने कारवाई सुरू केली आहे. दरम्यान, खडकवासला धरणातून मुठा नदीत विसर्ग वाढवण्यात आल्याने पाणीपातळी झपाट्याने वाढली असून, त्यामुळे परिस्थिती आणखी गंभीर बनली आहे. प्रशासनाने नागरिकांना सतर्क राहण्याचे आवाहन केले आहे. या संपूर्ण परिस्थितीचा आढावा आमचे प्रतिनिधी अक्षय बडवे यांनी घेतला आहे.

