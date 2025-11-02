व्हिडिओ | Videos

Ganesh Kale News: बदल्याची सिनेस्टाईल A TO Z स्टोरी | Wanraj Andekar | Pune News

Ganesh Kale News: पुण्यातील कोंढवा परिसरात दुपारी तीन वाजता गोळीबाराचा पुन्हा थरार बघायला मिळाला. आंदेकर टोळीतील Datta Kale याचा भाऊ Ganesh Kale वर खडी मशीन चौकात गोळीबार झाला.

आंदेकर संपले, कोमकर संपले, आता काळेंचा नंबर. पुण्यातील वाढत्या गुन्हेगारीचा हा नवा एपिसोड आहे. पुण्यातील कोंढवा परिसरात दुपारी तीनच्या सुमारास पुन्हा एकदा गोळीबाराची घटना घडली. आंदेकर टोळीशी संबंधित दत्ता काळे याचा भाऊ गणेश काळे याच्यावर खडी मशीन चौकात गोळ्या झाडण्यात आल्या. या हल्ल्यानंतर पुण्यात टोळीयुद्धाची चर्चा पुन्हा तापली आहे. नेमका हा गणेश काळे कोण आहे आणि हल्ल्यामागचे कारण काय? संपूर्ण माहिती जाणून घेण्यासाठी हा व्हिडीओ पाहा..

