Murildhar Mohol On Ganesh Kale Case: 'कोणत्याही गुन्हेगाराला सुट दिली जाणार नाही, शिक्षा होईलच' | Sakal News

Murildhar Mohol On Ganesh Kale Case: कोंढव्यात गँगवॉरची थरारक घटना; गणेश कालेचा जागीच मृत्यू, पुण्यात खळबळ.. घटनेवर खासदार मुरलीधर मोहोळ यांनी दिली प्रतिक्रिया..

काल पुण्यातील कोंढवा परिसरात झालेल्या गँगवॉरमध्ये गणेश काले याचा जागीच मृत्यू झाला. या घटनेमुळे परिसरात एकच खळबळ माजली असून नागरिकांमध्ये भीतीचं वातावरण निर्माण झालं आहे. या गंभीर प्रकरणावर खासदार मुरलीधर मोहोळ यांनी प्रतिक्रिया दिली असून त्यांनी घटनेचा निषेध करत दोषींवर कठोर कारवाईची मागणी केली आहे. नेमकं काय म्हणाले पाहा..

