Pune News: Magarpatta भागात ७-८ जणांच्या टोळक्याकडून टपरी चालकाला मारहाण करत जिवे मारण्याची धमकी | Sakal News

पुण्यातील मगरपट्टा परिसरात काही समाजकंटकांनी धुडगूस घालत दहशत निर्माण केल्याची धक्कादायक घटना समोर आली आहे. ७ ते ८ जणांच्या टोळक्याने एका टपरी चालकाला शिवीगाळ करत बेदम मारहाण केली तसेच जीवे मारण्याच्या धमक्याही दिल्या. या टोळक्याने परिसरात गोंधळ घालत एका दुकानाची तोडफोड केली, ज्यामुळे मोठ्या प्रमाणात मालमत्तेचे नुकसान झाले आहे. हल्लेखोरांनी टपरी चालकावर थेट हल्ला करत "पोलीस केस कर" अशा धमकीचे बोलही उच्चारल्याचं सीसीटीव्ही फुटेजमध्ये स्पष्टपणे दिसत आहे. हा संपूर्ण प्रकार परिसरातील सीसीटीव्ही कॅमेऱ्यात कैद झाला असून सध्या हे व्हिडीओ सोशल मीडियावर मोठ्या प्रमाणात व्हायरल होत आहेत. या घटनेनंतर मगरपट्टा परिसरात भीतीचं वातावरण पसरलं असून नागरिकांमध्ये प्रचंड घबराट निर्माण झाली आहे. घटनेची माहिती मिळताच पोलिसांनी तपास सुरू केला असून सीसीटीव्ही फुटेजच्या आधारे आरोपींची ओळख पटवण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत. या दहशतवादी प्रकारावर पोलीस काय कारवाई करतात, याकडे आता सर्वांचं लक्ष लागलं आहे..