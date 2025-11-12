व्हिडिओ | Videos

Pune Metro: मेट्रो प्रशासन जोडप्यावर करणार कारवाई | Pre Wedding Photo Shoot | Sakal Media

Pune Metro Pre Wedding Photo Shoot: पुण्यातील मेट्रो स्टेशनवर जोडप्याचं प्री-वेडिंग शूट; मेट्रो ट्रेनमध्येही करण्यात आलं फोटोशूट, हटकूनही न थांबता शूट सुरू ठेवणाऱ्या जोडप्या आणि फोटोग्राफरवर मेट्रोकडून दंडात्मक कारवाई, सार्वजनिक ठिकाणी अशा प्रकारच्या शूटिंगमुळे प्रवाशांमध्ये नाराजी..

पुण्यातील मेट्रो स्टेशनवर एका जोडप्याने प्री-वेडिंग फोटोशूट केले आहे. शहरातील विविध मेट्रो स्टेशन तसेच मेट्रो ट्रेनच्या आत हे शूटिंग करण्यात आलं. विशेष म्हणजे, मेट्रो अधिकाऱ्यांनी आणि सुरक्षा कर्मचाऱ्यांनी त्यांना थांबवण्याचा प्रयत्न केला तरीही त्या जोडप्याने व फोटोग्राफरने फोटोशूट सुरूच ठेवले. या प्रकारानंतर पुणे मेट्रो प्रशासनानं तत्काळ कारवाई करत संबंधित जोडपं आणि फोटोग्राफरवर दंडात्मक कारवाई केली आहे. सार्वजनिक ठिकाणी आणि प्रवाशांच्या उपस्थितीत अशा प्रकारे शूटिंग करणं नियमबाह्य असल्याचं प्रशासनाकडून सांगण्यात आलं आहे.

