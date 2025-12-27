व्हिडिओ | Videos

Pune News: Laxmi Andekar, Sonali Andekar उमेदवारी अर्ज भरायला गेल्या | Bandu Andekar | Sakal News

Andekar Gang: आंदेकर कुटुंबाची राजकीय एंट्री; आंदेकरची सून व भावजय निवडणूक रिंगणात, लक्ष्मी व सोनाली आंदेकरांनी भरला उमेदवारी अर्ज; अर्जानंतर आंदेकरांना पोलिस पुन्हा तुरुंगात नेणार, प्रभाग क्र. २२ मधून बंडू आंदेकर अर्ज भरण्यासाठी येणार..

पुणे महापालिका निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर आंदेकर कुटुंब पुन्हा एकदा चर्चेत आलं आहे. आंदेकर कुटुंबातील लक्ष्मी आंदेकर आणि सोनाली आंदेकर यांनी आज उमेदवारी अर्ज दाखल केला. त्यामुळे पुणे महापालिकेच्या राजकारणात नव्या घडामोडींना वेग आला आहे. लक्ष्मी आंदेकर या बंडू आंदेकर भावजय आहेत तसेच सोनाली आंदेकर ह्या बंडू आंदेकर सून आहेत. दरम्यान, उमेदवारी अर्ज दाखल केल्यानंतर आंदेकर यांना पुन्हा पोलिसांकडून तुरुंगात नेण्यात येणार असल्याची माहिती समोर आली आहे. बंडू आंदेकर हे प्रभाग क्रमांक २२ मधून उमेदवारी अर्ज भरण्यासाठी येणार आहेत.

सकाळ+ चे सदस्य व्हा

ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!

शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.

Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.

Loading content, please wait...
pune
Sakal Newspaper
Sakal Media Group
Andekar gang
Ayush Komkar
Bandu Andekar

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com