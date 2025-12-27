व्हिडिओ | Videos

Bandu Andekar: घोषणा काय दिल्या, बघा नाटकं | Pune News | Sakal News

Pune News: कुख्यात गुंड बंडू आंदेकरचा उमेदवारी अर्ज भरतानाचा व्हिडिओ व्हायरल; भवानी पेठेतील कार्यालयात तोंडाला काळा कापड, दोरीने बांधून कडक पोलिस बंदोबस्तात आणले.. अर्ज भरण्यास येताना घोषणाबाजी करत केली चमकोगिरी, नेमकं काय घडलं पाहा व्हिडिओत..

पुण्यातील कुख्यात गुंड बंडू आंदेकर याने उमेदवारी अर्ज भरल्याचा व्हिडिओ सध्या व्हायरल होत असून त्याला भवानी पेठेतल्या कार्यालयात आणण्यात आले. यावेळी त्याच्या तोंडाला काळा कापळ बांधला असून दोरीने बांधून त्याला पोलिसांच्या बंदोबस्तात आणण्यात आले. यावेळी उमेदवारी अर्ज भरण्यासाठी येतांना घोषणाबाजी करत त्यानी चमकोगिरी गर्शवली. त्यावेळी नेमकं काय घडलं पाहा या व्हिडिओच्या माध्यमातून..

