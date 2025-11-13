Pune News: 2 कंटेनरच्यामध्ये चार चाकी वाहन अडकले अन्.. नवले पुलावर काय घडलं? | Sakal News

पुण्यातील नवले पुल परिसरात बुधवारी मध्यरात्रीच्या सुमारास भीषण अपघाताची घटना घडली आहे. या अपघातात तीन ते चार जणांचा मृत्यू झाल्याची प्राथमिक माहिती समोर आली आहे. हा अपघात एवढा भीषण होता की, पाहणाऱ्यांचेही हृदय पिळवटून गेले. एका कंटेनरने अचानक नियंत्रण सुटल्याने समोर असलेल्या अनेक गाड्यांना जोरदार धडक दिली. या धडकेनंतर कंटेनर पुढे जाऊन दुसऱ्या कंटेनरवर आदळला आणि काही क्षणातच त्याला आग लागली. या दोन कंटेनरच्या मध्ये एक चारचाकी वाहन अडकले, ज्यामध्ये उपस्थित असलेल्या प्रवाशांचा जागीच मृत्यू झाल्याची माहिती समोर आली आहे. अग्निशमन दलाच्या गाड्या तात्काळ घटनास्थळी दाखल झाल्या असून आगीवर नियंत्रण मिळवण्यासाठी प्रयत्न सुरू आहेत. दरम्यान, पुणे-बंगळुरू महामार्गावरील वाहतूक मोठ्या प्रमाणात विस्कळीत झाली असून, पोलिसांनी वाहतूक वळवली आहे. या भीषण अपघातानंतर परिसरात एकच खळबळ उडाली आहे. अपघाताचे नेमके कारण अजून समोर आले नसले तरी पोलिसांनी घटनेचा पंचनामा सुरू केला आहे आणि पुढील तपास सुरू आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.