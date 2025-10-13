व्हिडिओ | Videos

Rohit Pawar यांच्यावर टीका करताना Nilesh Ghaiwal Video Viral, 'पवार दादा म्हणायच्या लायकीचा नाही' | Sakal News

Nilesh Ghaiwal Video Viral: भाजप नेते आणि विधान परिषदेचे सभापती राम शिंदे यांच्या प्रचारसभेतील असल्याचं सांगितल्या जाणाऱ्या व्हिडिओतून कुख्यात गुंड निलेश घायवळाने राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरद पवार गट) चे आमदार रोहित पवार यांच्यावर केली जोरदार टीका..

पुण्यातील कुख्यात गुंड निलेश घायवळचा आणखी एक नवीन व्हिडिओ समोर आला आहे. हा व्हिडिओ भाजप नेते आणि विधान परिषदेचे सभापती राम शिंदे यांच्या प्रचारसभेतील असल्याची चर्चा आहे. या व्हिडिओमध्ये निलेश घायवळ राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरद पवार गट) चे आमदार रोहित पवार यांच्यावर जोरदार टीका करताना दिसत आहे. नेमकं काय म्हणाला पाहा..

सकाळ+ चे सदस्य व्हा

ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!

शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.

Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.

Loading content, please wait...
Rohit Pawar
maharashtra
political
Sakal Newspaper
Sakal Media Group
Maharashtra Politics

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com