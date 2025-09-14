व्हिडिओ | Videos

Jejuri Theft News: अख्खं गाव चोराच्या पाठीमागे, अखेर पोलिसांच्या जाळ्यात अडकलेच | Sakal News

Pune News: पुणे जिल्ह्यातील पुरंदर तालुक्यातील दौंड जवळ गावात भरदिवसा धाडसी दरोडा, चोरट्यांचा रिव्हॉल्वरचा धाक दाखवत पळून जाण्याचा प्रयत्न; पोलिस आणि ग्रामस्थांच्या सिनेस्टाईल पाठलागात तिन्ही चोर अखेर जेरबंद..

पुणे जिल्ह्यातील पुरंदर तालुक्यातील दौंडज गावात भरदिवसा झालेल्या दरोड्याने खळबळ उडाली. जेजुरी पोलीस स्टेशन हद्दीत घडलेल्या या घटनेत चोरट्यांनी गावात दरोडा टाकून पलायन करण्याचा प्रयत्न केला. घटनेनंतर गावकऱ्यांनी आणि पोलिसांनी सिनेस्टाईल पाठलाग करत त्यांना पकडण्याचा प्रयत्न केला. पुणे–पंढरपूर मार्गावरील नीरा रेल्वे गेटवर तरुणांनी चोरांना अडवलं, मात्र चोरट्यांनी रिव्हॉल्वर दाखवत पळ काढला. यात गावकऱ्यांनी एका चोराला जागीच पकडलं, तर उर्वरित दोन चोर ऊसाच्या शेतात लपून बसल्याची माहिती मिळाली. पोलिसांनी तात्काळ ड्रोनचा वापर करून आणि ग्रामस्थांच्या मदतीने दोघांनाही जेरबंद केलं.

