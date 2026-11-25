पुण्यातील शिवाजीनगर जिल्हा न्यायालयाबाहेर बुधवारी (२५ नोव्हेंबर) दुपारी मंदार मारुती किवळे याच्यावर गोळीबाराचा प्रयत्न करत कोयत्याने हल्ला करण्यात आला. न्यायालयाच्या गेट क्रमांक ४ जवळ घडलेल्या या घटनेमुळे परिसरात खळबळ उडाली. दोन दुचाकींवरून आलेल्या हल्लेखोरांनी मंदारला लक्ष्य केल्याची प्राथमिक माहिती आहे. या हल्ल्यात मंदार गंभीर जखमी झाला असून त्याला उपचारासाठी ससून रुग्णालयात दाखल करण्यात आले. घटनास्थळावरून पोलिसांनी दोन पिस्तुले आणि मॅगझिन जप्त केल्याचे वृत्त आहे. विशेष म्हणजे, मंदार किवळे याचे नाव २०२५ मध्ये कात्रजच्या संतोषनगर परिसरात झालेल्या शुभम चव्हाण हत्या प्रकरणाशी जोडले गेले आहे. त्यामुळे जुन्या हत्येचा बदला घेण्यासाठी हा हल्ला झाला का, असा संशय व्यक्त केला जात आहे. प्राथमिक तपासात या दिशेने तपास सुरू असल्याचे वृत्त आहे. हल्ल्यामागील नेमके कारण, सूत्रधार, हल्लेखोरांचे नेटवर्क आणि शस्त्रांचा स्रोत याबाबत पोलिस तपास करत आहेत. या प्रकरणातील पुढील घडामोडी महत्त्वाच्या ठरणार आहेत. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.