Pune News: Wagholi मध्ये आईनं घेतला ११ वर्षांच्या मुलाचा जीव, मुलीवरही हल्ला | Sakal News

पुण्यातील वाघोली परिसरातून एक धक्कादायक आणि मन हेलावून टाकणारी घटना समोर आली आहे. एका आईने आपल्या ११ वर्षांच्या मुलाचा गळा चिरून खून केल्याची धक्कादायक घटना उघडकीस आली आहे. या प्रकरणात १३ वर्षांच्या मुलीवरही प्राणघातक हल्ला करण्यात आला, मात्र सुदैवाने ती मुलगी वाचली आहे. हल्लेखोर आईचे नाव सोनी संतोष जायभाय असल्याचे सांगण्यात येत आहे. या घटनेनंतर परिसरात प्रचंड खळबळ उडाली असून स्थानिक रहिवाशांमध्ये भीतीचे वातावरण पसरले आहे. पोलिसांनी त्वरित घटनास्थळी धाव घेत तपास सुरू केला असून आरोपी आईला ताब्यात घेण्यात आले आहे. या धक्कादायक घटनेमुळे वाघोली परिसरातील नागरिकांनी सुरक्षा उपाययोजना वाढवण्याची मागणी केली आहे, तर पोलिस तपासाद्वारे आरोपीच्या मानसिक स्थिती आणि या कृत्यामागील कारणांचा उलगडा करण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत. या प्रकरणावर पुढील अद्यतने पोलिस तपासाच्या प्रकाशात समोर येणार आहेत.