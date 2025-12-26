व्हिडिओ | Videos

Navi Mumbai: व्हॉट्सॲप स्टेट्‍सचा वाद, दोन गटात तुफान राडा, मारहाणीचा CCTV Viral | Sakal News

Navi Mumbai News: व्हॉट्सॲप स्टेटसवरून वाद उफाळला; नवी मुंबईतील रबाळे एमआयडीसीत दोन गटांत मारहाण, सहा आरोपी अटकेत तर दोन जणांना नोटीस..

नवी मुंबईतील रबाळे एमआयडीसी पोलीस ठाण्यात दोन गटांमध्ये परस्परांविरोधात मारहाण झाल्याप्रकरणी गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. व्हॉट्सॲप स्टेटसवरून झालेल्या वादातून हा प्रकार घडल्याची माहिती समोर आली आहे. या प्रकरणात मारहाण केल्याप्रकरणी सहा आरोपींना पोलिसांनी अटक केली असून दुसऱ्या गटातील दोन आरोपींना नोटीस बजावण्यात आली आहे. तसेच या घटनेतील अन्य फरार आरोपींचा शोध घेण्यासाठी पोलीस तपास सुरू आहे.

