शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्षाचे खासदार संजय राऊत यांनी थेट मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना पत्र लिहिलंय. या पत्रातून त्यांनी राहुल नार्वेकर यांच्यावर केवळ आदिवासींच्या जमिनींच्या खरेदीचा आरोप केलेला नाही, तर विधानसभेच्या अध्यक्षपदासारख्या घटनात्मक पदाचा गैरवापर होत असल्याचा गंभीर आरोपही केलाय. अलिबाग तालुक्यातील आदिवासी कुटुंबांच्या जमिनी, त्यांच्या घरांची कथित पाडापाड, पोलीस आणि महसूल यंत्रणेची भूमिका... असे अनेक गंभीर मुद्दे राऊत यांनी या पत्रातून उपस्थित केलेत. पण नेमकं हे प्रकरण काय आहे? राहुल नार्वेकर यांचा या जमीन व्यवहाराशी काय संबंध आहे? आदिवासी कुटुंबांना विस्थापित केल्याचा आरोप नेमका कशाच्या आधारे केला जातोय? आणि या सगळ्या प्रकरणावर राहुल नार्वेकर यांनी काय स्पष्टीकरण दिलंय? हेच समजून घेऊया....सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.