नाना पाटेकर गेले, पण त्यांनी उभा केलेला ‘तो माणूस’ अजूनही जिवंत! राज ठाकरेंची भावूक पोस्ट

भारतीय चित्रपटसृष्टीतील अभूतपूर्व आणि आक्रमक अभिनयाचा मानदंड प्रस्थापित करणारे ज्येष्ठ अभिनेते नाना पाटेकर यांच्या निधनाच्या वृत्ताने चित्रपटसृष्टीसह संपूर्ण महाराष्ट्रावर शोककळा पसरली आहे. नाना पाटेकर यांच्या निधनानंतर महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचे अध्यक्ष राज ठाकरे यांनी अत्यंत भावूक शब्दांत त्यांना श्रद्धांजली वाहिली. "नाना पाटेकर हे केवळ एक उत्कृष्ट अभिनेते नव्हते, तर समाजाच्या वेदनेशी घट्ट जोडलेले एक संवेदनशील आणि रोखठोक व्यक्तिमत्त्व होते," अशा शब्दांत राज ठाकरे यांनी नानांच्या आठवणींना उजाळा दिला. 'नटसम्राट', 'क्रांतिवीर', 'परिंदा' यांसारख्या कलाकृतींतून त्यांनी साकारलेल्या भूमिका अजरामर राहतील. तसेच 'नाम फाउंडेशन'च्या माध्यमातून दुष्काळग्रस्त शेतकऱ्यांसाठी त्यांनी केलेले कार्य सदैव स्मरणात राहील, असा गौरवही राज ठाकरेंनी आपल्या शोकसंदेशात केला आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.