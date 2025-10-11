व्हिडिओ | Videos

Raksha Khadse: 'केंद्रीय मंत्र्याची मालमत्ता सुरक्षित नाही तर..' | Eknath Khadse | Jalgaon | Sakal News

Eknath Khadse News: केंद्रीय राज्यमंत्री रक्षा खडसे यांच्या पेट्रोल पंपावर दरोडा पडला. त्यावरुन केंद्रीय मंत्री रक्षा खडसे यांची मालमत्ता सुरक्षित नाहीत इतरांचं काय? असा सवाल माजी मंत्री एकनाथ खडसे यांनी केला..

जळगाव जिल्ह्यातील गुन्हेगारीच्या वाढत्या घटनांमुळे राजकीय वर्तुळात खळबळ माजली आहे. नुकताच केंद्रीय राज्यमंत्री रक्षा खडसे यांच्या मालकीच्या पेट्रोल पंपावर दरोडा टाकण्यात आला. या घटनेनंतर माजी मंत्री एकनाथ खडसे यांनी राज्य सरकारवर जोरदार टीका केली. खडसे म्हणाले, केंद्रीय मंत्री रक्षा खडसे यांच्या मालमत्तेचीच सुरक्षितता राखली जात नसेल, तर सामान्य नागरिकांचं काय? असा थेट सवाल त्यांनी उपस्थित केला. तसंच, त्यांनी पुढे सांगितलं की, रक्षा खडसे यांच्या मुलीवर झालेल्या छेडछाडीच्या प्रकरणातील गुन्हेगार अजूनही पोलिसांच्या ताब्यात नाही. जळगाव जिल्ह्यात दिवसेंदिवस गुन्हेगारी वाढत आहे आणि प्रशासन हातावर हात धरून बसलं आहे, असा आरोप त्यांनी केला.

