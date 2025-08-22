व्हिडिओ | Videos

Uddhav Thackeray, Raj Thackeray युतीवर Ramdas Athavale यांचे शालजोडे | Dharashiv Politics | Sakal K1

Ramdas Athavale On Uddhav Thackeray, Raj Thackeray: राज आणि उद्धव ठाकरे यांच्या युतीवर रामदास आठवले यांनी खास त्यांच्या शैलीत टीका केली आहे.

मराठी राजकारणातील महत्वाच्या घडामोडींमध्ये, रामदास आठवले यांनी ठाकरे बंधूंच्या युतीवर खास शैलीत टीका केली आहे. त्यांनी म्हटले की, राज ठाकरेंची फक्त सभा घेण्यापूर्वी ताकद, त्यांना इव्हेंट मॅनेजमेंट फक्त जमतं आणि राज ठाकरेंना मतं पडणार नाहीत ही काळ्या दगडावरील रेघ. महायुती म्हणून आगामी निवडणुका लढाव्या आणि आरपीआयलाही योग्य सन्मान योजना अंतर्गत जागा मिळाव्यात, अशी मागणी त्यांनी मुंबई महानगरपालिकेत केली. त्यांनी स्पष्ट केले की, आरपीआयला 15 जागा दिल्या नाहीत तर स्वबळावर निवडणूक लढवणार आहेत. राज्यभरात आरपीआयची ताकद असलेल्या ठिकाणी सन्मानजनक वाटा मिळावा, असेही आठवले यांनी धाराशिव जिल्हा दौऱ्यात सांगितले.

सकाळ+ चे सदस्य व्हा

ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!

शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.

Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.

Loading content, please wait...
Uddhav Thackeray
Raj Thackeray
Ramdas Athawale
maharashtra
political
Sakal Newspaper
Sakal Media Group
MNS Chief Raj Thackeray

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com