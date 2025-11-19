व्हिडिओ | Videos

Ajit Pawar यांच्या एकेकाळी पाया पडणाऱ्या Rajan Patil लेकाचं गुलाल उधळत ओपन चॅलेंज | Balraje Patil | Sakal News

Angar नगरपंचायत बिनविरोध; बाळराजे पाटलांचा अजित पवारांना थेट इशारा 'अजित दादा, आता बघा आमची ताकद!'; जुन्या राष्ट्रवादी संबंधांचा आणि लग्नातील व्हिडिओचा विषय पुन्हा चर्चेत..

सोलापूरमधील अनगर नगरपंचायतीची बिनविरोध झालेली निवडणूक आता राज्यभर चर्चेचा विषय ठरली आहे. यावेळी पहिल्यांदाच अजित पवारांच्या राष्ट्रवादी काँग्रेसने माजी आमदार राजन पाटील यांच्या कुटुंबाला आव्हान दिलं होतं. राष्ट्रवादीच्या उमेदवार उज्वला थिटे यांनी अर्ज दाखल केला होता, मात्र छाननीदरम्यान त्यांचा अर्ज बाद झाला. यानंतर राजन पाटलांच्या समर्थकांनी जल्लोष केला आणि याच पार्श्वभूमीवर त्यांचे पुत्र बाळराजे पाटील यांनी अजित पवारांवर जोरदार टीका केली. 'अजित दादा, आता बघा आमची ताकद! अजित पवार सगळ्यांचा नाद करायचा… पण अनगरकरांचा नाद नाही करायचा,' असा कठोर इशारा त्यांनी दिला. दरम्यान, एकेकाळी राजन पाटील राष्ट्रवादीत असल्याचा आणि त्यांच्या लेकीच्या लग्नातील बाळराजे पाटील यांच्या भाषणाचा व्हिडिओ पुन्हा व्हायरल होत असल्याने राजकीय चर्चा आणखी रंगल्या आहेत.

