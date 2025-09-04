व्हिडिओ | Videos

Ratnagiri Bhakti Mayekar Case: प्लॅस्टिक पिशवीत गर्लफ्रेंडला भरून फेकलं, समोर आले तीन | Durvas Patil | Sakal News

Ratnagiri News: रत्नागिरी हादरलं! भक्ती मयेकर हत्याकांडाचा तपास करताना समोर आला दुर्वास पाटलाचा तिहेरी खूनाचा थरारक खुलासा; आंबाघाटात टाकलेलं प्रेत, खंडाळ्यातील सायली बारचा धागा आणि पोलिस तपासातून उलगडलेलं भीषण रहस्य..

रत्नागिरी जिल्हा भीषण हत्याकांडामुळे हादरला आहे. भक्ती मयेकर हत्याकांडाचा तपास सुरू असतानाच धक्कादायक माहिती समोर आली आहे. भक्तीचा बॉयफ्रेंड दुर्वास पाटील यानं केवळ तिचाच खून केला नसून तिच्यासाठी आणखी दोन जणांची हत्या केली असल्याचं उघड झालं आहे. त्यामुळे हे प्रकरण तिहेरी हत्याकांडात परिवर्तित झालं असून संपूर्ण जिल्हा स्तब्ध झाला आहे. या तीनही हत्या खंडाळ्यातील सायली बारशी संबंधित असल्याचं पोलिस तपासात समोर आलं आहे. नेमकं काय घडलं आणि तिहेरी हत्याकांडाचा उलगडा कसा झाला? जाणून घ्या या व्हिडिओतून.

सकाळ+ चे सदस्य व्हा

ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!

शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.

Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.

Loading content, please wait...
maharashtra
political
Sakal Newspaper
Sakal Media Group
Maharashtra Politics
Ratnagiri

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com