व्हिडिओ | Videos

Bachchu Kadu on Ravi Rana: रवी राणांच्या टीकेवर बच्चू कडूंची जहरी टीका, बघा काय म्हणाले? | Politics | Sakal News

Bachchu Kadu News: दिवाळीच्या दिवशी आमदार रवी राणांनी बच्चू कडूंवर गंभीर आरोप केले, “बच्चू कडू केवळ आमदारकीसाठी आंदोलन करत आहेत आणि एकनाथ शिंदेंना माझं पुनर्वसन करा म्हणत भेटले” या विधानानंतर बच्चू कडूंनी थेट पलटवार करत राजकीय वादाला नवीन वळण दिले..

दिवाळीच्या दिवशी आमदार रवी राणा यांनी बच्चू कडू यांच्यावर टीका करत दावा केला की, 'बच्चू कडू केवळ आमदारकी मिळवण्यासाठी आंदोलन करत आहेत आणि ते एकनाथ शिंदे यांना भेटून माझं पुनर्वसन करायला सांगत आहेत.' या विधानानंतर बच्चू कडू यांनी रवी राणांवर थेट पलटवार केला असून, दोघांमध्ये राजकीय वाद वाढल्याचे दिसून येत आहे. नेमकं काय म्हणाले पाहा..

सकाळ+ चे सदस्य व्हा

ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!

शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.

Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.

Loading content, please wait...
Bacchu Kadu
maharashtra
Sakal Newspaper
Sakal Media Group

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com