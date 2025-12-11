व्हिडिओ | Videos

Rohit Pawar यांच्या निवकटवर्तीयाच्या घरी EDची धाड, अधिकाऱ्याला फसवत कोट्यवधींचा घोटाळा, प्रकरण काय? | Sakal News

Nagpur अधिवेशनाच्या पार्श्वभूमीवर रोहित पवार सरकारला घेरत असतानाच बारामतीत त्यांच्या निकटवर्तीयाच्या घरावर ईडीची धाड; तब्बल १० कोटी २० लाखांच्या घोटाळ्याचा आरोप, मंत्रालयातील अधिकाऱ्यालाही गंडविल्याचे उघड..

नागपूरात राज्याचे हिवाळी अधिवेशन सुरु असून, आमदार रोहित पवारही विविध मुद्द्यांवर सरकारला घेरताना दिसत आहेत. मात्र दुसरीकडे बारामतीत त्यांच्या निकटवर्तीयाच्या घरावर ईडीने मोठी कारवाई केली आहे. तब्बल १० कोटी २० लाखांच्या आर्थिक घोटाळ्याप्रकरणी ही धाड टाकण्यात आली असल्याची माहिती समोर आली आहे. रोहित पवारांच्या या विश्वासू व्यक्तीने अनेकांना आर्थिक फसवणूक केल्याचा आरोप असून, यात मंत्रालयातील एका अधिकाऱ्यालादेखील फसवल्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. नेमका घोटाळा कसा झाला? किती जणांना गंडवण्यात आले? आणि रोहित पवारांचा निकटवर्तीय म्हणून ओळखला जाणारा हा व्यक्ती कोण? पाहा या व्हिडिओच्या माध्यमातून..

सकाळ+ चे सदस्य व्हा

ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!

शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.

Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.

Loading content, please wait...
Rohit Pawar
maharashtra
Sakal Newspaper
Sakal Media Group

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com