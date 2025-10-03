व्हिडिओ | Videos

Rohit Pawar Latur Collector वर का भडकले? | Devendra Fadnavis | Sakal News

Latur दौऱ्यात राष्ट्रवादी काँग्रेस आमदार रोहित पवारांचा जिल्हाधिकाऱ्यांवर संताप; अतिवृष्टीग्रस्त शेतपिक पाहणीदरम्यान फोन न उचलल्याने रोहित पवारांनी उपस्थित केले गंभीर प्रश्न..

राष्ट्रवादी काँग्रेसचे आमदार रोहित पवार लातूर दौऱ्यावर असताना जिल्हाधिकाऱ्यांवर नाराज झाले. अतिवृष्टीग्रस्त शेतपिकांची पाहणी करताना जिल्हाधिकाऱ्यांनी फोन उचलला नाही, त्यामुळे त्यांनी निवासी उपजिल्हाधिकाऱ्यांना विचारले, “जिल्हाधिकारी फक्त मुख्यमंत्र्यांचा फोन का घेतात?” याशिवाय निलंगा तालुक्यात दादगी येथील जात प्रमाणपत्र प्रकरणावरही त्यांनी प्रश्न उपस्थित केला, ज्यामुळे प्रशासनात चर्चेचा विषय निर्माण झाला.

