Health with Sakal: Root Canal म्हणजे नेमकं काय? दात वाचवण्यासाठी कधी गरजेचं?

Root Canalपासून Dental Implantपर्यंत… दातांच्या आरोग्याबाबत जाणून घ्या महत्त्वाच्या गोष्टी! दात दुखायला लागले कीच डेंटिस्टकडे जाणं योग्य आहे का? Root Canal Treatment खरंच painful असतं का? दुधाचे दात पडणारच असतील तर त्यांची काळजी घेण्याची गरज आहे का? एखादा दात गमावल्यानंतर Dental Implant करणं का महत्त्वाचं आहे? आणि Smile Designing म्हणजे फक्त सुंदर दिसण्यासाठी केलेलं treatment आहे का? या सगळ्या प्रश्नांची उत्तरं जाणून घेण्यासाठी Health with Sakal Podcastमध्ये आम्ही संवाद साधला आहे Dr. Aarti Shinde यांच्याशी. Oral Implantologyमध्ये विशेष प्राविण्य असलेल्या Dr. Aarti Shinde यांना Root Canal Treatment, Kids Dental Care आणि Smile Designing संबंधित अनेक सामान्य गैरसमज सोप्या भाषेत स्पष्ट केले आहेत. या चर्चेत Root Canal Treatmentची गरज कधी पडते, दात वाचवणं का महत्त्वाचं आहे, मुलांच्या दुधाच्या दातांची काळजी कशी घ्यावी, Dental Implant कोणासाठी योग्य ठरू शकतो, Smile Designingमध्ये नेमकं काय केलं जातं, तसेच रोजच्या dental care मध्ये आपण कोणत्या चुका टाळल्या पाहिजेत, याबद्दल सविस्तर माहिती मिळणार आहे. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.