Devendra Fadnavis: BJP चा डाव, Sada Sarvankar ची दोन्ही मुलं पराभूत | Dadar | Samadhan Sarvankar | Sakal News

सदा सरवणकर.. शिवसेनेत फूट पडल्यानंतर शिंदेंसोबत गेले अन् फुटीनंतरच्या पहिल्या दसरा मेळाव्यासाठीच्या राजकारणापासून चर्चेत राहिले. शिंदेंकडून ठाकरेंना डिवचण्यासाठी, अडवण्यासाठी मुंबईत कायम अग्रस्थानी राहिलेले हे सदा सरवणकर. पण याच सदा सरवणकरांना भाजपनं आपली जागा दाखवली. विधानसभेला आधी बापाला आणि महापालिकेत दोन्ही मुलांना पराभूत केलं, असा आरोप मी नाही तर थेट त्यांचे चिरंजीवच करताहेत. तर, बघूयात दादर-माहीम मतदारसंघात नेमकं चाललंय काय? पडद्यासमोर एकमेकांप्रति द्वेष ओकणारे पडद्याआड मात्र सोबत आहेत का? राजकारणात कधीही आणि काहीही होऊ शकतं तसं इथे काय काय घडलंय सगळं सांगते त्यासाठी व्हिडिओ शेवटपर्यंत पाहा...सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.