Devendra Fadnavis: BJP चा डाव, Sada Sarvankar ची दोन्ही मुलं पराभूत | Dadar | Samadhan Sarvankar | Sakal News

Dadar News: शिंदेंकडून ठाकरे गटाला डिवचण्यात कायम पुढे असलेले सदा सरवणकर; मात्र भाजपनं दाखवली जागा! विधानसभेत वडील आणि महापालिकेत दोन्ही मुलांना पराभूत केल्याचा मुलाचाच गंभीर आरोप, दादर-माहीममध्ये पडद्याआडचे राजकीय समीकरणं कोणती? बघा..

सदा सरवणकर.. शिवसेनेत फूट पडल्यानंतर शिंदेंसोबत गेले अन् फुटीनंतरच्या पहिल्या दसरा मेळाव्यासाठीच्या राजकारणापासून चर्चेत राहिले. शिंदेंकडून ठाकरेंना डिवचण्यासाठी, अडवण्यासाठी मुंबईत कायम अग्रस्थानी राहिलेले हे सदा सरवणकर. पण याच सदा सरवणकरांना भाजपनं आपली जागा दाखवली. विधानसभेला आधी बापाला आणि महापालिकेत दोन्ही मुलांना पराभूत केलं, असा आरोप मी नाही तर थेट त्यांचे चिरंजीवच करताहेत. तर, बघूयात दादर-माहीम मतदारसंघात नेमकं चाललंय काय? पडद्यासमोर एकमेकांप्रति द्वेष ओकणारे पडद्याआड मात्र सोबत आहेत का? राजकारणात कधीही आणि काहीही होऊ शकतं तसं इथे काय काय घडलंय सगळं सांगते त्यासाठी व्हिडिओ शेवटपर्यंत पाहा..

