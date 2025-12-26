व्हिडिओ | Videos

Saksham Tate Case: Nanded जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर Achal Mamidwar यांचा आत्मदहनाचा प्रयत्न | Sakal News

Nanded News: राज्यभर गाजलेल्या सक्षम ताटे प्रकरणाला नाट्यमय वळण; प्रेयसी आचल मामीडवार आणि सक्षमच्या आईचा जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर अंगावर ज्वलनशील पदार्थ ओतून आत्मदहनाचा प्रयत्न..

राज्यभर गाजलेल्या सक्षम ताटे प्रकरणात आज धक्कादायक आणि तणावपूर्ण घटना घडली. सक्षम ताटेची प्रेयसी आचल मामीडवार आणि सक्षमच्या आईने थेट जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर अंगावर ज्वलनशील पदार्थ ओतून आत्मदहनाचा प्रयत्न केला. मात्र, उपस्थित पोलिस कर्मचाऱ्यांनी वेळीच हस्तक्षेप केल्याने मोठा अनर्थ टळला. या घटनेदरम्यान जिल्हाधिकारी कार्यालय परिसरात एकच खळबळ उडाली. आत्मदहनाचा प्रयत्न थांबवल्यानंतर आचल मामीडवार, सक्षम ताटेचे कुटुंबीय आणि पोलिसांमध्ये जोरदार वाद झाला. याप्रकरणी गंभीर आरोप करण्यात आले. आचल मामीडवार आणि सक्षमच्या कुटुंबीयांनी पोलीस कर्मचारी माही दासरवाड आणि धीरज कोमूलवाड यांच्यावर गंभीर आरोप करत, त्यांनी आचलच्या अल्पवयीन भावाला सक्षमची हत्या करण्यासाठी परावृत्त केल्याचा दावा केला आहे. या दोन्ही पोलिस कर्मचाऱ्यांवर तात्काळ गुन्हा दाखल करण्याची मागणी कुटुंबीयांनी केली आहे.

