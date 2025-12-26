Saksham Tate Case: Nanded जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर Achal Mamidwar यांचा आत्मदहनाचा प्रयत्न | Sakal News

राज्यभर गाजलेल्या सक्षम ताटे प्रकरणात आज धक्कादायक आणि तणावपूर्ण घटना घडली. सक्षम ताटेची प्रेयसी आचल मामीडवार आणि सक्षमच्या आईने थेट जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर अंगावर ज्वलनशील पदार्थ ओतून आत्मदहनाचा प्रयत्न केला. मात्र, उपस्थित पोलिस कर्मचाऱ्यांनी वेळीच हस्तक्षेप केल्याने मोठा अनर्थ टळला. या घटनेदरम्यान जिल्हाधिकारी कार्यालय परिसरात एकच खळबळ उडाली. आत्मदहनाचा प्रयत्न थांबवल्यानंतर आचल मामीडवार, सक्षम ताटेचे कुटुंबीय आणि पोलिसांमध्ये जोरदार वाद झाला. याप्रकरणी गंभीर आरोप करण्यात आले. आचल मामीडवार आणि सक्षमच्या कुटुंबीयांनी पोलीस कर्मचारी माही दासरवाड आणि धीरज कोमूलवाड यांच्यावर गंभीर आरोप करत, त्यांनी आचलच्या अल्पवयीन भावाला सक्षमची हत्या करण्यासाठी परावृत्त केल्याचा दावा केला आहे. या दोन्ही पोलिस कर्मचाऱ्यांवर तात्काळ गुन्हा दाखल करण्याची मागणी कुटुंबीयांनी केली आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.