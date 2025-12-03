व्हिडिओ | Videos

Saksham Tate Case: Anchal Mamidwar च्या जबाबानं सक्षमच्या प्रकरणाला वेगळं वळणं | Nanded News | Crime News | Sakal News

Nanded Saksham Tate Case: 'वर्षभरापूर्वीचा भीमजयंतीचा व्हिडिओ पुन्हा व्हायरल; एकत्र नाचणाऱ्यांपैकी एकाची हत्या आणि दुसरा आरोपी, सक्षम ताटे हत्याकांडाला आंचल मामीडवारच्या जबाबामुळे नवं वळण'

भीमजयंतीचा एक जुना व्हिडिओ सध्या सोशल मीडियावर जोरदार व्हायरल होत आहे. हा व्हिडिओ खरं तर वर्षभरापूर्वीचा असला तरी, आता तो चर्चेत आला आहे कारण या व्हिडिओमध्ये एकत्र नाचणाऱ्या दोन व्यक्तींमध्ये एकाची हत्या झाली आहे आणि दुसरा त्याच प्रकरणातील आरोपी म्हणून समोर आला आहे. हे प्रकरण आहे सक्षम ताटे हत्येचं जे राज्यातच नव्हे तर देशभरात चर्चेचा विषय बनलंय. सक्षम ताटे आणि आंचल मामीडवार यांच्यात प्रेमसंबंध होते. सक्षमच्या हत्येनंतरही आंचलने त्याच्या मृतदेहाशी विवाह केला, ही धक्कादायक बाब समोर आली. या प्रकरणात आंचलच्या घरच्यांनी वडील गजानन मामीडवार आणि भावांनी सक्षमची हत्या केल्याची कबुली दिली आहे. 'तो आमच्या जातीचा नव्हता, म्हणून आम्ही त्याला मारलं,' असे त्यांनी सांगितल्याचे पोलिसांनी नमूद केले. मात्र, आंचल मामीडवार हिने दिलेल्या जबाबामुळे या संपूर्ण घटनेला नवे वळण मिळाले आहे. तिच्या जबाबात नेमके काय आहे? हे पाहण्यासाठी हा व्हिडिओ नक्की पाहा…

Nanded
maharashtra
