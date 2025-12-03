Saksham Tate Case: Anchal Mamidwar च्या जबाबानं सक्षमच्या प्रकरणाला वेगळं वळणं | Nanded News | Crime News | Sakal News

भीमजयंतीचा एक जुना व्हिडिओ सध्या सोशल मीडियावर जोरदार व्हायरल होत आहे. हा व्हिडिओ खरं तर वर्षभरापूर्वीचा असला तरी, आता तो चर्चेत आला आहे कारण या व्हिडिओमध्ये एकत्र नाचणाऱ्या दोन व्यक्तींमध्ये एकाची हत्या झाली आहे आणि दुसरा त्याच प्रकरणातील आरोपी म्हणून समोर आला आहे. हे प्रकरण आहे सक्षम ताटे हत्येचं जे राज्यातच नव्हे तर देशभरात चर्चेचा विषय बनलंय. सक्षम ताटे आणि आंचल मामीडवार यांच्यात प्रेमसंबंध होते. सक्षमच्या हत्येनंतरही आंचलने त्याच्या मृतदेहाशी विवाह केला, ही धक्कादायक बाब समोर आली. या प्रकरणात आंचलच्या घरच्यांनी वडील गजानन मामीडवार आणि भावांनी सक्षमची हत्या केल्याची कबुली दिली आहे. 'तो आमच्या जातीचा नव्हता, म्हणून आम्ही त्याला मारलं,' असे त्यांनी सांगितल्याचे पोलिसांनी नमूद केले. मात्र, आंचल मामीडवार हिने दिलेल्या जबाबामुळे या संपूर्ण घटनेला नवे वळण मिळाले आहे. तिच्या जबाबात नेमके काय आहे? हे पाहण्यासाठी हा व्हिडिओ नक्की पाहा….सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.