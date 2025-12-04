व्हिडिओ | Videos

Saksham Tate Case: Anjalitai Ambedkar यांनी आचलला दिला शब्द, बघा काय म्हणाल्या? | Nanded Case updates | Sakal News

Nanded Case updates: नांदेडमध्ये प्रेमसंबंधाच्या वादातून २० वर्षीय सक्षम ताटेची निर्घृण हत्या; राज्यभरात संतापाची लाट, तर वंचितच्या अंजलीताई आंबेडकर यांनी आचल व ताटे कुटुंबीयांची भेट घेऊन धीर दिला व न्यायासाठी साथ देण्याची भूमिका स्पष्ट केली..

नांदेडमधील सक्षम ताटे प्रकरणाने संपूर्ण महाराष्ट्राला हादरवून सोडलं आहे. प्रेमसंबंधाच्या वादातून २० वर्षीय सक्षम ताटे याची निर्घृण हत्या करण्यात आली. या धक्कादायक घटनेनंतर आज वंचितचे कार्यकर्ते अंजलीताई आंबेडकर यांनी आचल आणि सक्षम ताटे यांच्या कुटुंबाची भेट घेऊन त्यांना सांत्वन दिलं. अंजलीताईंनी आचलला धीर देत या प्रकरणात न्याय मिळवण्यासाठी सर्वतोपरी मदत करण्याचं आश्वासन दिलं.

