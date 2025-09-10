व्हिडिओ | Videos

Sambhajinagar Samruddhi Highway: पुलाच्या कामासाठी समृद्धी महामार्गावर खिळे, टायर फुटले अन् अपघात... | Sakal News

Saruddhi Mahamarg News: छत्रपती संभाजीनगरातील माळीवाडा–सावंगी इंटरचेंजदरम्यान समृद्धी महामार्गावरील पुलावर खिळ्यांचा सापळा; रात्री अनेक वाहनांचे टायर पंचर, चोरीचा संशय व्यक्त झाला पण कंपनीच्या हलगर्जीपणामुळे प्रकार घडल्याचं उघड..

छत्रपती संभाजीनगर जिल्ह्यातील माळीवाडा ते सावंगी इंटरचेंजदरम्यान समृद्धी महामार्गावरील पुलावर खिळे ठोकलेले आढळले. या प्रकारामुळे रात्री अनेक वाहनांचे टायर पंचर झाले आणि वाहनचालकांमध्ये भीतीचं वातावरण निर्माण झालं. प्रारंभी हा प्रकार चोरीच्या उद्देशाने घडवून आणल्याचा संशय व्यक्त करण्यात आला होता. मात्र तपासानंतर हा प्रकार महामार्गावरील काम करणाऱ्या कंपनीच्या हलगर्जीपणामुळे घडल्याचे समोर आले आहे. या प्रकरणाचा सविस्तर आढावा आमचे प्रतिनिधी माधव सावरगावे यांनी घेतला आहे.

