ऑस्ट्रेलिया क्रिकेटमध्ये सध्या वादळ आलंय. ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटमधील बहुचर्चित 'सँडपेपर गेट' प्रकरणावर उस्मान ख्वाजाने केलेल्या नव्या गौप्यस्फोटामुळे क्रिकेट जगतात खळबळ उडाली आहे. ख्वाजाच्या पुस्तकानुसार या बॉल टॅम्परिंग प्रकरणाची माहिती संपूर्ण ड्रेसिंग रूमला होती, ज्याला डेव्हिड वॉर्नरनेही दुजोरा दिला आहे. मात्र सध्या ऑस्ट्रेलियन संघात असलेल्या खेळाडूंनी मात्र हे आरोप नाकारले आहेत. त्यामुळे ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटमधील अंतर्गत वाद चव्हाट्यावर आले आहेत. हे प्रकरण नेमकं काय आहे. जाणून घ्या या व्हिडिओतून..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.