सांगली जिल्हा बँकेच्या अध्यक्ष-उपाध्यक्ष निवडीवरून आता जिल्ह्याच्या राजकारणात नवा संघर्ष पेटला आहे. एकीकडे जयंत पाटलांनी सर्वपक्षीय समीकरणं जुळवत काँग्रेस आणि शिंदेसेनेच्या हाती सत्तेची सूत्रं दिली, तर दुसरीकडे भाजपला मात्र सत्तेच्या खुर्चीपासून दूर ठेवलं. विशेष म्हणजे, बँकेची निवडणूक बिनविरोध करताना भाजपला सोबत घेतलं, पण अध्यक्ष-उपाध्यक्ष निवडीत मात्र भाजपला ठेंगा दाखवल्याची चर्चा आता होतेय . त्यामुळे बिनविरोध निवडणुकीच्या नावाखाली नेमका कोणाचा राजकीय करेक्ट कार्यक्रम झाला? आणि सांगली जिल्हा बँकेत जयंत पाटलांनी भाजपला सत्तेबाहेर ठेवत नवी राजकीय खेळी केलीय? पाहूयात... .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.