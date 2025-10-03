व्हिडिओ | Videos

Chandrakant Patil: NCP सभेच्या भाजपच्या इशारा सभेनं उत्तर, Jayant Patil, Shashaikant Shinde रडारवर | Sakal News

Maharashtra Politics: सांगलीत राष्ट्रवादीच्या संस्कृती बचाव सभेला भाजपच्या वतीने इशारा सभा; पालकमंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी पाच नेत्यांची माहिती उघड करून कारवाईसाठी पाच जणांवर जबाबदारी निश्चित केली..

सांगलीत राष्ट्रवादीच्या संस्कृती बचाव सभेला भाजपने इशारा सभा आयोजित करून उत्तर दिले. पालकमंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी पाच नेत्यांची माहिती उघड करून कारवाईसाठी जबाबदारी निश्चित केली. माजी अध्यक्ष दिलीप तात्या पाटलांवरील बँक घोटाळ्याची जबाबदारी सदाभाऊ खोतांवर, सर्वोदय कारखाना बळकावल्याचा आरोप संग्राम महाडिकवर, ऑनलाईन लॉटरी प्रकरणातील आरोप आमदार सत्यजित देशमुखवर, तर वाशी मार्केट समितीतील घोटाळ्याची जबाबदारी शशिकांत शिंदेंवर ठेवण्यात आली.

