Uttam Mohite Caseची A To Z खरी स्टोरी Sangli हादरली | Shahrukh Shaikh | बातम्या | Sakal Media

Sangli Crime News: सांगलीत दुहेरी खून प्रकरणाने खळबळ; दलित महासंघ अध्यक्ष उत्तम मोहिते यांची निर्घृण हत्या, हल्लेखोर शाहरुख शेखही ठार, दोघांच्या मृत्यूमागे नेमकं काय घडलं?

सांगलीत दुहेरी हत्येच्या घटनेने एकच खळबळ उडाली आहे. दलित महासंघाचे अध्यक्ष उत्तम मोहिते यांची निर्घृण हत्या करण्यात आली असून, हल्लेखोर शाहरुख शेख हाही ठार झाला आहे. या घटनेमागचं कारण अद्याप स्पष्ट झालं नसून, शाहरुख शेखच्या मृत्यूचीही एक वेगळी कहाणी समोर येत आहे. या संपूर्ण घटनेनं सांगली जिल्हा हादरला असून पोलिसांकडून पुढील तपास सुरू आहे. नेमकं काय घडलं या प्रकरणात पाहा या व्हिडिओच्या माध्यमातून..

