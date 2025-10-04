व्हिडिओ | Videos

Gopichand Padalkar BJP साठी इतके महत्वाचे? २ टर्म खासदाराला पण डच्चू | Sanjay kaka Patil Jayant Patil | Sakal News

Sangli जिल्ह्यात आगामी स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर भाजप आणि जयंत पाटील यांच्यातील संघर्ष टोकाला पोहोचला; संजय काका पाटील यांचा नियोजित मेळावा निर्णायक ठरण्याची शक्यता..

सांगली जिल्ह्यात येणाऱ्या स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर राजकीय वातावरण तापले आहे. भाजप आणि माजी मंत्री जयंत पाटील यांच्यातील संघर्ष आता जवळपास टोकाला पोहोचला आहे. गेल्या काही दिवसांपासून जयंत पाटील भाजपमध्ये प्रवेश करणार असल्याच्या चर्चांनी जोर धरला होता. त्यावरून त्यांनी वारंवार स्पष्टिकरण दिले तरीही त्यांच्या भाजप प्रवेशाच्या चर्चांचा जोर कायम राहिला. या पार्श्वभूमीवर भाजपने आपल्याच पक्षातील दोन टर्मचे माजी खासदारही बाजूला ठेवले. यामुळे जयंत पाटील आणि भाजप यांच्यातील राजकीय तणाव वाढला असून निवडणुकीच्या रणनीतीवर मोठा परिणाम होण्याची शक्यता आहे.

