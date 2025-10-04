व्हिडिओ | Videos

Jayant Patil टार्गेट या मागचं कारण त्यांच्याच भूतकाळात, दुखावलेले सगळे एकत्र? | Gopichand Padalkar | Sakal News

Sangli Politics: सांगलीचं राजकारण तापलं; जयंत पाटीलांना चक्रव्यूहात अडकवण्याचा प्रयत्न, भाजप पडळकरांना बळ देत आणि पडळकरांच्या खांद्यावरून बंदुका झेपावत, निशाण्यावर ठरला जयंत पाटील, राजकीय खेळाचा खरा विषय उघडकीस..

सांगलीचं राजकारण सध्या चांगलंच तापलेलं आहे. एका बाजूला जयंत पाटील यांना राजकीय चक्रव्यूहात अडकवण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत, तर दुसऱ्या बाजूला भाजप त्यांच्या विरोधात आक्रमक झालेल्या गोपीचंद पडळकरांना अधिक बळ देताना दिसत आहे. मात्र या सगळ्याच्या आड खरा खेळ काही वेगळाच सुरू असल्याची चर्चा आहे. पडळकरांच्या खांद्यावरून काहीजण बंदुका चालवत आहेत आणि त्यांच्या निशाण्यावर थेट जयंत पाटील आहेत.

