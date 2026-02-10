व्हिडिओ | Videos

Sangli ZP Election: जयंत पाटलांकडून टप्प्यात कार्यक्रम! Jayant Patil, Chandrakant Patil, Sakal News

Sangli ZP Election: सांगली जिल्हा परिषद निवडणुकीत राष्ट्रवादीचा वरचष्मा कायम; ६१ पैकी ६१ गटांचे निकाल जाहीर, जयंत पाटील–विश्वजीत कदम–विशाल पाटील यांच्या नेतृत्वाखाली भाजपला जोरदार धक्का, खानापूर–आटपाडीत शिवसेना (शिंदे) विरुद्ध भाजप संघर्षातही भाजपचा पराभव..

सांगली जिल्हा परिषद आणि पंचायत समिती निवडणुकीत पवारांच्या राष्ट्रवादीनं आपला वरचष्मा दाखवून दिला. सांगली जिल्हा परिषदेच्या ६१ च्या ६१ गटांचे निकाल आता हाती आले आहेत. त्यात जयंत पाटील, विश्वजीत कदम आणि विशाल पाटलांच्या तिकडीनं भाजपला तगडं आव्हान उभं केलेलं दिसून आलं. विशेष म्हणजे सांगलीच्या खानापूर आणि आटपाडी तालुक्यात शिंदेंची शिवसेना विरुद्ध भाजप असा संघर्ष झाला आणि तिथेही भाजपचा पराभव झालेला दिसून आलाय. तरी, सांगली जिल्हा परिषदेचा पक्षनिहाय निकाल समजून घेऊयात..

