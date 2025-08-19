व्हिडिओ | Videos

Sanjay Shirsat यांचा नवा घोटाळा, Eknath Shinde अडचणीत | Rohit Pawar | Sakal K1

भाजप-अजित पवारांच्या राष्ट्रवादीच्या दबावात अडकलेले मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, त्यातच आमदार संजय शिरसाट यांचे वादग्रस्त प्रकरणे पुन्हा चर्चेत; पैशांच्या बॅगेपासून जमीन घोटाळ्यापर्यंत मालिकेनंतर आता रोहित पवारांचा ‘गँग्ज ऑफ गद्दार’ असा स्फोटक आरोप..

भाजप व अजित पवारांच्या राष्ट्रवादीच्या दबावात असलेल्या उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेंची अडचण त्यांच्या स्वतःच्या आमदार-मंत्र्यांमुळे वाढताना दिसते. यामध्ये संजय शिरसाट यांचं नाव वारंवार वादग्रस्त प्रकरणांत समोर आलं आहे. पैशांच्या बॅगेचा व्हिडिओ, मुलाचा वाद, एमआयडीसी जमीन घोटाळा, हॉटेल खरेदी असे अनेक विषय गाजले. आता पुन्हा रोहित पवारांनी त्यांच्यावर हल्ला चढवला असून ‘गँग्ज ऑफ गद्दार’ असा थेट आरोप करत नवं वादळ उभं केलं आहे.

