Santosh Deshmukh प्रकरणाला वर्ष उलटलं तरी, Krishna Andhale आहे कुठे? | Beed News | Sakal News

Beed Santosh Deshmukh News: जवळपास एक वर्ष उलटलं.. बीड हादरवून सोडणाऱ्या दिवंगत सरपंच संतोश देशमुख हत्याकांडाची आठवण आजही ताजी, निर्दयी हत्या, राजकीय हलचल आणि न्यायाची सुरू असलेली लढाई, तरीही कृष्णा आंधळे फरार..

जवळपास एक वर्ष बीडमधील दिवंगत सरपंच संतोश देशमुख हत्या प्रकरणाला झालं आहे. ज्या हत्या प्रकरणानं संपूर्ण महाराष्ट्र हादरला आणि खरंतर बीडचं राजकारण समाजकारण उलटवून टाकलं. हे हत्याकांड इतकं भीषण होतं निर्दयीरणा होता ज्यावेळी हे हत्याकांड समोर आलं त्यावेळी प्रत्येकाच्या पायाखालची जमिन सरकली. कारण असं हत्याकांड कुठल्या दुश्मणा वरहि येउ नये. हे सगळं घडवून आणणारे सगळे सध्या तुरुंगात आहेत. वर्ष उलटलं तरीही कुष्णा आंधळे फरार..

