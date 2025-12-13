व्हिडिओ | Videos

Tukaram Mundhe च्या समर्थनार्थ काँग्रेसचा विधानभवनावर मोर्चा, जोरदार घोषणाबाजी | Sakal News

Tukaram Mundhe Andolan: नागपूरमध्ये प्रशासकीय अधिकारी तुकाराम मुंढे यांच्या समर्थनार्थ काँग्रेसच्या कार्यकर्त्यांनी विधानभवनावर मोर्चा काढून बॅरिकेटवर चढत जोरदार घोषणाबाजी केली..

नागपूरमध्ये प्रशासकीय अधिकारी तुकाराम मुंढे यांच्या समर्थनार्थ काँग्रेसने जोरदार आंदोलन आयोजित केले आहे. विधानभवनाकडे निघालेले कार्यकर्ते बॅरिकेटवर चढून जोरदार घोषणाबाजी करत असल्याचे दिसले. आंदोलनात मुंढेंच्या फोटोला दुग्धाभिषेक करून सरकारच्या विरोधात निवेदने देण्यात आली. यावेळी पोलीस आणि आंदोलकांमध्ये बाचाबाचीही पाहायला मिळाली. अधिवेशनादरम्यानच तुकाराम मुंढेंच्या विरोधात भाजप आमदार कृष्णा खोपडे यांनी लक्षवेधी आरोप मांडले होते. या पार्श्वभूमीवर काँग्रेस नेते बंटी शेळके यांच्या नेतृत्वाखाली नागपूरमध्ये आंदोलन रंगले.

