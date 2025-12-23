Beed News: Santosh Deshmukh खून खंडणीला अडथळा ठरल्यानेच.. दोषारोप निश्चित Ujjwal Nikam स्पष्ट बोलले | Sakal News

Santosh Deshmukh हत्या प्रकरणी आज न्यायालयात सुनावणी झाली. यावेळी आरोपींवर आरोप निश्चित करण्यात आले. खंडणी मिळवण्यास अडथळा आणल्यामुळेच संतोष देशमुख यांची हत्या केल्याचा दोषारोप न्यायालयाने ठरवला. आजही आरोपींच्या वकिलांनी खटला लांबवण्याचा प्रयत्न केला. प्रत्यक्ष पुराव्यांची सुनावणी लवकरच सुरू होणार असून पुढील तारीख ८ जानेवारी निश्चित करण्यात आली आहे, अशी माहिती विशेष सरकारी वकील Ujjwal Nikam यांनी दिली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.