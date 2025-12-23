व्हिडिओ | Videos

Beed News: Santosh Deshmukh खून खंडणीला अडथळा ठरल्यानेच.. दोषारोप निश्चित Ujjwal Nikam स्पष्ट बोलले | Sakal News

Santosh Deshmukh हत्या प्रकरणात कोर्टात दोष निश्चित; खंडणीला अडथळा ठरल्यानेच हत्या केल्याचा ठपका, आरोपींकडून खटला लांबवण्याचा प्रयत्न, प्रत्यक्ष पुराव्यांची सुनावणी लवकरच, ८ जानेवारीला पुढील तारीख, अशी माहिती वकील उज्ज्वल निकम यांनी दिली..

Santosh Deshmukh हत्या प्रकरणी आज न्यायालयात सुनावणी झाली. यावेळी आरोपींवर आरोप निश्चित करण्यात आले. खंडणी मिळवण्यास अडथळा आणल्यामुळेच संतोष देशमुख यांची हत्या केल्याचा दोषारोप न्यायालयाने ठरवला. आजही आरोपींच्या वकिलांनी खटला लांबवण्याचा प्रयत्न केला. प्रत्यक्ष पुराव्यांची सुनावणी लवकरच सुरू होणार असून पुढील तारीख ८ जानेवारी निश्चित करण्यात आली आहे, अशी माहिती विशेष सरकारी वकील Ujjwal Nikam यांनी दिली.

Beed
maharashtra
