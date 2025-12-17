व्हिडिओ | Videos

Walmik Karad Bail: वाल्मिकच्या जामीनाला विरोध, सरकारी वकिलांनी आरसाच दाखवला | Beed News | Sakal News

Beed News: खंडणीला ठाम विरोध केला म्हणून सरपंचाची हत्या होत असेल तर अन्यायाविरोधात कोण उभे राहील? संतोष देशमुख हत्या प्रकरणात वाल्मिक कराडच्या जामिनाला सरकारी वकील अमरजितसिंह गिरासेंचा जोरदार विरोध, मुंबई हायकोर्टाच्या छत्रपती संभाजीनगर खंडपीठात साडेतीन तास युक्तिवादानंतरही सुनावणी सुरू..

बीड जिल्ह्यातील मस्साजोग गावाचे सरपंच संतोष देशमुख यांनी खंडणी मागणाऱ्यांना ठाम विरोध केला होता. अशा प्रामाणिक व्यक्तीचीच हत्या होत असेल, तर अन्यायाविरोधात उभे राहणारा कोण, असा थेट सवाल उपस्थित करत सरकारी वकील अमरजितसिंह गिरासे यांनी वाल्मिक कराडच्या जामीन अर्जाला तीव्र विरोध केला आहे. संतोष देशमुख हत्या प्रकरणातील कथित मास्टरमाईंड वाल्मिक कराड याने जामिनासाठी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या छत्रपती संभाजीनगर खंडपीठ येथे अर्ज दाखल केला आहे. या अर्जावर काल तब्बल साडेतीन तास युक्तिवाद झाला. सरकारी पक्षाने न्यायालयात ठाम भूमिका मांडत कराडला जामीन देणे समाजासाठी धोकादायक ठरेल, असा युक्तिवाद केला. ही सुनावणी न्या. एस. एम. घोडेस्वार यांच्या समोर सुरू असून उर्वरित युक्तिवाद आजही होणार आहे. दोन्ही बाजूंच्या महत्त्वाच्या मुद्द्यांवर न्यायालयाचे लक्ष केंद्रित झाले आहे.

सकाळ+ चे सदस्य व्हा

ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!

शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.

Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.

Loading content, please wait...
Beed
maharashtra
political
Sakal Newspaper
Sakal Media Group
Maharashtra Politics

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com