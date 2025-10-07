व्हिडिओ | Videos

Bala Bangar On Walmik Karad Banner: 'Sandeep Tandale या गुंडावर कारवाई केली नाही तर..' | Beed News | Sakal News

Santosh Deshmukh हत्याकांडातील मुख्य आरोपी वाल्मिक कराडच्या समर्थनार्थ झळकलेल्या बॅनरमुळे नवा वाद पेटला; विजयसिंह ऊर्फ बाळा बांगार यांनी संदीप तांदळेचं नाव घेत पोलिसांना दिला इशारा..

Santosh Deshmukh हत्याकांडातील मुख्य आरोपी वाल्मिक कराडच्या समर्थनार्थ बॅनर झळकल्याने नव्या वादाला तोंड फुटलं आहे. सोशल मीडियावर हे बॅनर व्हायरल होताच राजकीय वातावरणात खळबळ माजली आहे. या पार्श्वभूमीवर आता विजयसिंह ऊर्फ बाळा बांगार यांनी थेट संदेश देत संदीप तांदळे याचं नाव घेत पोलिस प्रशासनाला इशारा दिला आहे. नेमकं काय म्हणाले पाहा..

सकाळ+ चे सदस्य व्हा

ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!

शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.

Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.

Loading content, please wait...
Beed
maharashtra
Sakal Newspaper
Sakal Media Group
Beed crime news

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com