Devendra Fadnavis जल्लाद Harshwardhan sapkal काय बोलून गेले? | Ajit Pawar | Eknath Shinde | Sakal News

भाजपचा स्वभाव मित्रपक्षांचा वापर करून नंतर त्यांचा राजकीय घात करण्याचा आहे, असा घणाघाती आरोप सपकाळ यांनी केला आहे. प्रत्येक निवडणुकीत आधी मित्रपक्षांना सोबत घेऊन सत्ता मिळवायची आणि नंतर त्यांना संपवायचं, ही भाजपची ठरलेली रणनीती असल्याचं ते म्हणाले. या निवडणुकीत भाजपला मिळालेलं यश हे भाजपसोबत गेलेल्या राष्ट्रवादी काँग्रेस (अजित पवार गट) आणि शिंदे गटाच्या शिवसेनेसाठी धोक्याची घंटा असल्याचा इशाराही सपकाळ यांनी दिला आहे. देवेंद्र फडणवीस हे जल्लादाच्या भूमिकेत उतरले असून मित्रपक्षांना संपवण्यासाठीच ते पुढे सरसावले आहेत, असा खळबळजनक दावा करत सपकाळ यांनी महायुतीतील अंतर्गत संघर्षावर बोट ठेवलं आहे.