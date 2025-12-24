व्हिडिओ | Videos

Devendra Fadnavis जल्लाद Harshwardhan sapkal काय बोलून गेले? | Ajit Pawar | Eknath Shinde | Sakal News

BJP मित्रपक्षांचा वापर करून त्यांचा घात करतो हा स्वभाव; निवडणुकीतील भाजपचं यश अजित पवार गट व शिंदे सेनेसाठी धोक्याची घंटा, देवेंद्र फडणवीस जल्लादाच्या भूमिकेत मित्रपक्ष संपवायला निघाले, सपकाळ यांचा खळबळजनक आरोप..

भाजपचा स्वभाव मित्रपक्षांचा वापर करून नंतर त्यांचा राजकीय घात करण्याचा आहे, असा घणाघाती आरोप सपकाळ यांनी केला आहे. प्रत्येक निवडणुकीत आधी मित्रपक्षांना सोबत घेऊन सत्ता मिळवायची आणि नंतर त्यांना संपवायचं, ही भाजपची ठरलेली रणनीती असल्याचं ते म्हणाले. या निवडणुकीत भाजपला मिळालेलं यश हे भाजपसोबत गेलेल्या राष्ट्रवादी काँग्रेस (अजित पवार गट) आणि शिंदे गटाच्या शिवसेनेसाठी धोक्याची घंटा असल्याचा इशाराही सपकाळ यांनी दिला आहे. देवेंद्र फडणवीस हे जल्लादाच्या भूमिकेत उतरले असून मित्रपक्षांना संपवण्यासाठीच ते पुढे सरसावले आहेत, असा खळबळजनक दावा करत सपकाळ यांनी महायुतीतील अंतर्गत संघर्षावर बोट ठेवलं आहे.

सकाळ+ चे सदस्य व्हा

ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!

शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.

Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.

Loading content, please wait...
Devendra Fadnavis
Ajit Pawar
maharashtra
Sakal Newspaper
Sakal
Eknath Shinde
Sakal Media Group
Harshwardhan Sapkal

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com