व्हिडिओ | Videos

Phaltan Case Updates: 'रूममध्ये प्रवेश करत असताना 'त्या' तणावात दिसत होत्या', त्या दिवशी काय घडलं? | Satara News | Sakal News

Phaltan Case Updates: सातारा फलटणमधील महिला डॉक्टर प्रकरणात हॉटेल मालकाने व्हायरल केले सीसीटीव्ही फुटेज; डॉक्टर एकट्याच हॉटेलमध्ये प्रवेश करून रजिस्टर साइन करत रूमकडे जातानाचा संपूर्ण घटनाक्रम समोर, हॉटेल मालक दिलीप भोसले यांनी मांडली पूर्ण माहिती..

सातारा जिल्ह्यातील फलटणमध्ये महिला डॉक्टर प्रकरणात हॉटेल मालकाने सीसीटीव्ही फुटेज सार्वजनिक केले आहे. या व्हिडिओमध्ये डॉक्टर एकट्याच हॉटेलमध्ये येताना, रिसेप्शनवर नोंदणी करताना आणि रूमकडे जाताना स्पष्ट दिसतात. हॉटेल मालक दिलीप भोसले यांनी संपूर्ण घटनाक्रम समोर आणला असून, काय घडलं यावर आता चर्चा रंगली आहे. बघा व्हिडिओ..

सकाळ+ चे सदस्य व्हा

ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!

शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.

Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.

Loading content, please wait...
Satara
maharashtra
Sakal Newspaper
Sakal
Phaltan
Sakal Media Group

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com