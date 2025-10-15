व्हिडिओ | Videos

Satara News: Udyanraje यांचा माणूस आर्याच्या घरी | Rahul Yadav Case | Arya Chavan | Sakal News

Arya Chavan Case: साताऱ्यातील सासपडे गावातील १३ वर्षीय आर्याच्या हत्येवर आक्रोश मोर्चे; राहुल यादवला फाशीची शिक्षा मिळावी, रक्षक प्रतिष्ठानद्वारे पीडित कुटुंबाला न्याय आणि संपूर्ण मदतीसाठी प्रयत्न सुरू...

साताऱ्यातील सासपडे गावात १३ वर्षीय आर्यावर शेजारच्याच ३७ वर्षीय राहुल यादवनं हिंसाचार केल्याचा प्रकार घडला. आरोपीला फाशीची शिक्षा मिळावी, यासाठी नागरिकांमध्ये आक्रोश मोर्चे काढले जात आहेत. मुलीच्या आई-वडिलांची आर्थिक परिस्थिती हलाखीची असल्याने लोक मदतीसाठी पुढे येत आहेत. सुशील मोझर यांच्या रक्षक प्रतिष्ठानकडून पीडित कुटुंबाला न्याय मिळवण्यासाठी उच्च न्यायालयात मोठ्या वकिलाच्या मदतीने कठोर कारवाई करण्यासाठी प्रयत्न केले जातील. तसेच, कुटुंबाला घरगुती आणि आर्थिक मदत रक्षक प्रतिष्ठानकडून पुरवली जाणार आहे.

