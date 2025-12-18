व्हिडिओ | Videos

Sushma Andhare यांचं नेमकं म्हणणं काय? सविस्तर एका | Ekanth Shinde | Satara News

Satara News: साताऱ्यात एमडी ड्रग्जचा १५ कोटींचा साठा जप्त; सावरी गावात मुंबई क्राईम ब्रॅंचचा छापा, युवकांच्या जीवाशी खेळ होत असल्याचा आरोप करत सुषमा अंधारेंचा थेट एकनाथ शिंदेंचे बंधू प्रकाश शिंदेंवर गंभीर दावा..

सातारा जिल्ह्यातील सावरी गावात Mumbai Crime Branchने मोठी कारवाई करत एमडी ड्रग्जसह कच्च्या मालाचा सुमारे १० किलो साठा जप्त केला आहे. जप्त करण्यात आलेल्या मालाची आंतरराष्ट्रीय बाजारात १५ कोटी रुपयांहून अधिक किमत असल्याचा अंदाज आहे. या धडक कारवाईनंतर राज्यातील अंमली पदार्थ तस्करीचे जाळे पुन्हा चर्चेत आले आहे. या पार्श्वभूमीवर ठाकरे गटाच्या महिला नेत्या Sushma Andhare यांनी तीव्र प्रतिक्रिया दिली आहे. 'राज्यातील युवकांच्या जीवाशी कुणी खेळत असेल तर त्याविरोधात आवाज उठवायलाच हवा,' असे सांगत त्यांनी या प्रकरणाचे धागेदोरे थेट उपमुख्यमंत्री Eknath Shinde यांचे बंधू Prakash Shinde यांच्यापर्यंत पोहोचत असल्याचा गंभीर दावा केला आहे. यासोबतच सावरी गावातील तेज यश रिसॉर्टमधील हालचाली संशयास्पद असल्याचे नमूद करत, त्या ठिकाणी नेमकं काय सुरू होतं, कोण ये-जा करत होतं आणि प्रशासनाने यापूर्वी कारवाई का केली नाही, असे अनेक सवाल अंधारे यांनी उपस्थित केले आहेत. या प्रकरणामुळे राजकीय वर्तुळात खळबळ उडाली असून, आता तपास कोणत्या दिशेने जातो याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.

सकाळ+ चे सदस्य व्हा

ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!

शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.

Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.

Loading content, please wait...
Uddhav Thackeray
maharashtra
Sakal Newspaper
Eknath Shinde
Sakal Media Group
sushma andhare
shivsena

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com