Udayanraje Shivendraje एकत्र येणार? Shashikant Shinde ना रोखणार? | Satara Nagarpalika | Sakal News

Satara Political Updates: सातारा नगरपालिकेच्या निवडणुकीसाठी ५० नगरसेवक पदांची आरक्षण सोडत जाहीर; शहरात राजकीय चर्चांना ऊत, मातब्बर-नवोदितांचे गणित रंगले..

सातारा नगरपालिकेच्या आगामी निवडणुकीसाठी प्रभागनिहाय 50 नगरसेवक पदांसाठी आरक्षणाची सोडत पार पडली आहे. या सोडतीनंतर संपूर्ण शहरात चर्चेचा विषय ठरला तो म्हणजे कोणत्या प्रभागात कोणते आरक्षण लागले आणि त्याचा फायदा किंवा तोटा कोणाला होणार? प्रत्येक चौकात, कट्ट्यावर आणि कार्यालयांमध्ये या सोडतीचे राजकीय गणित मांडले जात होते. दरम्यान, या चर्चेच्या पार्श्वभूमीवर खासदार उदयनराजे भोसले यांची गाडी काही ठिकाणी थांबते..

