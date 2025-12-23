व्हिडिओ | Videos

Satara Nagarpalika Election Result: Ramraje, Makrand Patil ना धक्का, भाजपनं सातारा जिंकला | Sakal News

Satara Nagarpalika Updates: साताऱ्यासह ९ नगरपालिका आणि मेढा नगरपंचायतीचे निकाल जाहीर; सातारा, फलटण, रहिमतपूर, म्हसवड, मलकापूर, वाईमध्ये भाजपच्या नगराध्यक्ष पदाच्या उमेदवारांचा विजय, मतमोजणी केंद्राबाहेर गुलाल-फटाक्यांत जल्लोष..

साताऱ्यासह ९ पालिका आणि एका नगरपंचायतीच्‍या निकाल स्‍पष्‍ट झाल्‍यानंतर प्रत्‍येक मतमोजणी केंद्राबाहेर जमलेल्‍या विजेत्‍या उमेदवारांच्‍या समर्थकांनी गुलालाची उधळण आणि फटाक्‍यांची आतीषबाजी करत जल्‍लोष केला. सातारा, फलटण, रहिमतपूर, म्हसवड, मलकापूर, वाई या नगरपालिका तर मेढा नगरपंचायतीत भाजपचा नगराध्यक्ष पदाचा उमेदवार विजयी झाले.

सकाळ+ चे सदस्य व्हा

ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!

शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.

Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.

Loading content, please wait...
Satara
maharashtra
Sakal Newspaper
Sakal Media Group

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com